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Tous, investigada por vender piezas de joyería rellenas con material no metálico en contra de la ley

El juez Pedraz ha llamado a declarar este miércoles a representantes legales de Tous y de Applus Laboratories por indicios de delitos de estafa, falsedad documental y publicidad engañosa.

FACUA.org
España-20/01/2020
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La Audiencia Nacional investiga a la empresa catalana Tous por vender piezas de joyería rellenadas con material no metálico, en contra de lo que establece la legislación vigente. Según informa

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