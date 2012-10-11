Toyota llama a revisión 80.497 vehículos en España por un fallo en un elevalunas
Los modelos afectados son los Yaris, Corolla, Auris y RAV-4 fabricados entre septiembre de 2006 y diciembre de 2008.
FACUA.org
España-11/10/2012
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que el grupo automovilístico japonés Toyota ha llamado a revisión en todo el mundo un total de 7,4 millones de vehículos por un posible defecto en el mando del elevalunas delantero derecho, situado en la puerta del conduct