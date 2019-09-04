Tras la denuncia de FACUA, Consumo de Baleares abre expediente sancionador a Trivago
Los resultados de sus búsquedas posicionan mejor a los hoteles que más le pagan. Asegura que "compara los precios de numerosas webs", pero en realidad los que muestra pueden no coincidir con los de sus páginas.
FACUA.org
Baleares-04/09/2019
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción por publicidad engañosa, la Dirección General de Consumo del Govern Balear ha abierto expediente sancionador a Trivago.
La empresa utiliza como reclamo que «compara los precios de numerosas