Tras la denuncia de FACUA, el etiquetado de Cola Cao Light deja de asegurar que aporta "la mitad de calorías"
Sin embargo, el producto incluye un nuevo reclamo que puede inducir a creer que aporta menos grasa, cuando en realidad tiene más que el Cola Cao Original.
FACUA.org
España-01/06/2009
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Tras las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción, Nutrexpa ha retirado del etiquetado de su Cola Cao Light el reclamo en el que aseguraba falsamente que aporta «sólo la mitad de calorías» que el Original.
Sin embargo, la asociación advierte que el prod