Tras la denuncia de FACUA, la CNMC multa a Naturgy con 1,2 millones de euros
Envió una comunicación a casi 50.000 clientes con tarifa referenciada a la TUR para indicarles que les daría de alta de forma automática en otra ocultándoles que encarecería su factura hasta un 15%.
FACUA.org
España-15/03/2019
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Tras la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción en julio de 2017, La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 1.200.000 euros a Gas Natural Servicios SA (actualmente denominada Naturgy Iberia SA).