Tras la denuncia de FACUA, la Junta anuncia que eliminará por fin el 902 de Salud Responde en septiembre
La Junta también ha modificado la alusión a la línea de alto coste en la web de la Consejería de Salud y en la del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Ahora sólo facilitan la de prefijo geográfico, 955 54 50 60.
FACUA.org
Andalucía-08/06/2017
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La alusión al 902 ha sido eliminada en las webs de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, aunque continúa en el apartado de "atención a la ciudadanía" del portal de la Junta.
Tras la denuncia de FACUA Andalucía, la Consejería de Salud ha anunciado que el próximo mes de septiembre eliminará por fin el teléfono con prefijo 902 de Salud Responde. La Junta también ha borrado en los últimos días la alusión a la