Nuestras accionesLas llamadas desde móvil suponen casi 60 céntimos por minuto

Tras la denuncia de FACUA, la Junta anuncia que eliminará por fin el 902 de Salud Responde en septiembre

La Junta también ha modificado la alusión a la línea de alto coste en la web de la Consejería de Salud y en la del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Ahora sólo facilitan la de prefijo geográfico, 955 54 50 60.

FACUA.org
Andalucía-08/06/2017
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Tras la denuncia de FACUA Andalucía, la Consejería de Salud ha anunciado que el próximo mes de septiembre eliminará por fin el teléfono con prefijo 902 de Salud Responde. La Junta también ha borrado en los últimos días la alusión a la

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