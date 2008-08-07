Tras la denuncia de FACUA, la Setsi expedienta a Vodafone y la obliga a modificar el 'spot' engañoso de su tarifa "multicolor"
El operador ocultaba que las llamadas de hasta una hora por el precio de un minuto tienen un límite de 600 minutos al mes.
FACUA.org
España-07/08/2008
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Tras la denuncia por publicidad engañosa presentada a finales de junio por FACUA-Consumidores en Acción, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) ha