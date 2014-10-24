Nuestras accionesLa asociación considera ridícula la multa a la compañía de Miguel Ángel Flores

Tras la denuncia de FACUA, Madrid multa a Diviertt por quedarse el dinero de las entradas del SpaceFest

La empresa responsable de la tragedia en el Madrid Arena no devolvió a los usuarios el importe de una fiesta posterior que no celebró.

FACUA.org
Madrid-24/10/2014
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La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha impuesto una multa de 16.000 euros a la empresa Diviertt SL por no devolver a los usuarios el importe de las entradas del SpaceFest, un festival que iba a celebrar en enero de 2013 y finalmente canceló.

La sanci&oac

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