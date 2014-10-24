Tras la denuncia de FACUA, Madrid multa a Diviertt por quedarse el dinero de las entradas del SpaceFest
La empresa responsable de la tragedia en el Madrid Arena no devolvió a los usuarios el importe de una fiesta posterior que no celebró.
FACUA.org
Madrid-24/10/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Entradas del cancelado SpaceFest. | Imagen:espormadrid.es
La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha impuesto una multa de 16.000 euros a la empresa Diviertt SL por no devolver a los usuarios el importe de las entradas del SpaceFest, un festival que iba a celebrar en enero de 2013 y finalmente canceló.
La sanci&oac