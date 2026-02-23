Tras la denuncia de FACUA, la Comunidad de Madrid multa al Grupo Arzábal por sus penalizaciones al cancelar reservas en sus restaurantes
La asociación critica la escasa cuantía de la sanción, tan solo 2.250 euros, que impide que pueda cumplir con su auténtica función disuasoria.
FACUA.org
España-23/02/2026
Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid ha multado al Grupo Arzábal por sus penalizaciones económicas a los usuarios que decidían cancelar las reservas en dos de sus restaurantes.
La asociación de