Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos multa al grupo MásMóvil con 200.000 euros por un agujero de seguridad en sus portabilidades

Cualquier línea de otro operador podía trasladarse a compañías del grupo MásMóvil por orden de terceros mediante suplantaciones de identidad hasta finales de 2022.

FACUA.org
España-01/09/2025

Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto al Grupo MásMóvil una multa de 200.000 euros por un grave agujero de seguridad en su protocolo de portabilidades que hasta finales de 2022 permitía suplantaciones de identidad para el

