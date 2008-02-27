Tras la reclamación de FACUA, Pepephone elimina el reclamo "la mejor tarifa única"
Sus anuncios siguen sin aclarar que para canjear el importe consumido por billetes de avión, los usuarios tienen que comprar el billete de ida.
FACUA.org
España-27/02/2008
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, el operador móvil virtual Pepephone ha dejado de utilizar el reclamo publicitario «la mejor tarifa única».
FACUA advirtió a la compañía a finales de enero que