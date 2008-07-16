Tras las denuncias de FACUA, Consumo retira en Sevilla 272 encendedores que incumplen la normativa europea de protección para niños
La organización detectó la venta de 43 modelos que carecen de sistemas para evitar el encendido o tienen diseños que los hacen especialmente atractivos para los más pequeños.
FACUA.org
Sevilla-16/07/2008
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Varios de los mecheros denunciados por FACUA.
Tras las denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción, el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla ha retirado de varios establecimientos 272 encendedores que incumplen la nor