Tras las denuncias de FACUA, el grupo Globalia recibe seis multas por anunciar precios inferiores a los reales
Actualmente se enfrenta a otros tres expedientes sancionadores pendientes de resolución.
FACUA.org
España-22/05/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tras las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción, el grupo Globalia ha recibido seis multas por anunciar precios inferiores a los reales en once campañas publicitarias de sus empresas Air Europa, Viajes Ecuador y Halcón Viajes.
Además, Globalia se enfrenta ac