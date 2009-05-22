Nuestras accionesAir Europa, Viajes Ecuador y Halcón Viajes

Tras las denuncias de FACUA, el grupo Globalia recibe seis multas por anunciar precios inferiores a los reales

Actualmente se enfrenta a otros tres expedientes sancionadores pendientes de resolución.

FACUA.org
España-22/05/2009
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Tras las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción, el grupo Globalia ha recibido seis multas por anunciar precios inferiores a los reales en once campañas publicitarias de sus empresas Air Europa, Viajes Ecuador y Halcón Viajes.

Además, Globalia se enfrenta ac

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