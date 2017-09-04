Tres de cada cuatro reclamaciones tramitadas por FACUA Granada hasta junio fueron por abusos de la banca
El sector bancario alcanza el 70,5% de las quejas atendidas y se coloca en el primer lugar de las preocupaciones de los usuarios. Le siguen las telecos y la automoción.
FACUA.org
Granada-04/09/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tres de cada cuatro reclamaciones tramitadas por FACUA Granada durante el primer semestre del año han estado relacionadas con los abusos de la banca.
Un total de 2.834 granadinos realizaron consultas y reclamaciones entre enero y junio de 2017 en FACUA, un 67% más que el mism