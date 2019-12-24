Twitter para Android sufre una vulnerabilidad que permite a los atacantes controlar otras cuentas
Ha recomendado a los usuarios actualizar la aplicación a la última versión, con dicho fallo ya corregido, para evitar los riesgos.
Europa Press
Internacional-24/12/2019
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Twitter ha descubierto un problema de seguridad en su versión para Android que permitía que los atacantes pudieran acceder a información personal de las cuenta de sus usuarios e incluso hacerse con el control de las mismas, y ha recomendado a los usuarios actualizar la aplica