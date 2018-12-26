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UCA-UCE y su presidente, Juan Moreno Rodríguez, investigados por alzamiento de bienes

El Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla ha admitido a trámite la querella presentada por un extrabajador.

FACUA.org
Andalucía-26/12/2018
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La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) y su presidente, Juan Moreno Rodríguez, están siendo investigados por el Juzgado de Intrucción número 19 de Sevilla por un presunto delito de alzamiento de bienes. Entre los investigados ta

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