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Un año después, la Junta se niega a aclarar si multó a la piscina de Linares que ofertaba abonos sexistas

FACUA Andalucía denunció en mayo de 2018 a Piscinas Benidorm por publicitar un bono "especial señoritas 18 a 28 años". El Servicio Provincial de Consumo sólo informó de que abría expediente sancionador.

FACUA.org
Andalucía-31/05/2019
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Un año después de que resolviera abrir un expediente sancionador contra Piscinas Benidorm debido a la publicidad sexista de un abono «especial señoritas 18 a 28 años«, el Servicio Provincial de Consumo de Jaén se niega a aclarar si el procedimiento term

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