Un año después, Salud todavía no ha contestado a las denuncias de FACUA por incumplimientos de la Ley del tabaco en Sevilla
La mayoría de los establecimientos de hostelería denunciados sigue cometiendo las mismas irregularidades.
FACUA.org
Sevilla-01/10/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA advierte que un año después de sus primeras denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco, la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía todavía ni siquiera les ha dado respuesta.