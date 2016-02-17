Un centro de Funnydent en la Comunidad de Madrid operaba sin licencia
La Consejería de Sanidad abrió expediente a otra de las clínicas por publicidad incorrecta.
FACUA.org / Agencias
Madrid-17/02/2016
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Sanidad de la Comunidad de Madrid ha informado de que la clínica Funnydent en Torrejón de Ardoz operaba sin licencia. | Imagen: Europa Press.
Luis Fernández Hermida, director general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Salud de Madrid, ha explicado este martes en una comparecencia en la Asamblea de esta Comunidad que de los siete centros que Funnydent tenía operativos en la