Más noticiasComparecencia ante la Asamblea de Madrid

Un centro de Funnydent en la Comunidad de Madrid operaba sin licencia

La Consejería de Sanidad abrió expediente a otra de las clínicas por publicidad incorrecta.

FACUA.org / Agencias
Madrid-17/02/2016
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Luis Fernández Hermida, director general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Salud de Madrid, ha explicado este martes en una comparecencia en la Asamblea de esta Comunidad que de los siete centros que Funnydent tenía operativos en la

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