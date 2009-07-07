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Un compuesto común en plásticos, muebles y artículos de aseo, implicado en el aumento de nacimientos prematuros

Según un estudio realizado en embarazadas por investigadores de la Universidad de Michigan.

FACUA.org
Internacional-07/07/2009
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Determinados compuestos químicos usados en plásticos, productos de aseo personal y muebles de la casa -denominados phtalatos- pueden desempeñar un papel importante en el aumento de los nacimientos prematuros que se está registrando, según un estudio realizado en

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