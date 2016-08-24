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Un detenido en Torremolinos por vender falsos lingotes de oro

La policía comprobó que no se trataba de oro, sino una aleación de cobre y otros metales.

Europa Press
España-24/08/2016
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Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio malagueño de Torremolinos a un hombre, de 26 años y nacionalidad alemana, por su presunta responsabilidad en un delito de estafa en relación con la venta de falsos lingotes de oro.

Las pesquisas apuntan

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