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Un estudio de las autoridades chinas niega que la sustancia hallada en la heparina de Baxter causara las muertes en EEUU

España es uno de los países donde se han comercializado anticoagulantes cuya materia prima fue alterada.

FACUA.org
Asia y Oceanía-21/04/2008
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Una investigación del Instituto Nacional Chino para el Control de los Productos Biológicos y Farmacéuticos concluyó que la sustancia química alterada que se halló en el anticoagulante heparina de Baxter International no causó de las muertes y reacc

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