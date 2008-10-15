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Un estudio realizado por un organismo de la OMS vincula los móviles con varios tipos de cáncer

Efectuado en trece países, la publicación definitiva del estudio Interphone se producirá en 2009.

FACUA.org
España-15/10/2008
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El uso del teléfono móvil puede provocar a largo plazo el desarrollo de varios tipos de cáncer, según los resultados preliminares del estudio Interphone, realizado por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en ingl&

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