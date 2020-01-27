Un estudio señala que la alta exposición a la contaminación en niños de un año afecta a su cerebro
Investigadores del Centro Médico del Hospital de Niños de Cincinnati encontraron que los bebés más expuestos al nacer tuvieron reducciones a los 12 años en el volumen de materia gris y el grosor cortical.
Europa Press
América-27/01/2020
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Un nuevo estudio del Centro Médico del Hospital de Niños de Cincinnati sugiere que una exposición significativa en la primera infancia a la contaminación del aire relacionada con el tráfico se asocia con cambios estructurales en el cerebro a la edad de 12 a&ntil