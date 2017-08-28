Más noticiasYa se declaró culpable a principios de año de engaño a las autoridades

Un ingeniero de Volkswagen, condenado a más de tres años de cárcel por el 'dieselgate' en EEUU

La sentencia le impone además una multa de 170.000 euros, diez veces más de lo que reclamaba la fiscalía. En la audiencia, el juez se refirió al caso de las emisiones como "un fraude impresionante".

Europa Press
Internacional-28/08/2017
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Un juez de Michigan (EEUU) ha condenado a 40 meses de prisión al exingeniero del fabricante automovilístico alemán Volkswagen James Liang

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