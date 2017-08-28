Un ingeniero de Volkswagen, condenado a más de tres años de cárcel por el 'dieselgate' en EEUU
La sentencia le impone además una multa de 170.000 euros, diez veces más de lo que reclamaba la fiscalía. En la audiencia, el juez se refirió al caso de las emisiones como "un fraude impresionante".
Europa Press
Internacional-28/08/2017
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