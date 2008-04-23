Un preparado farmacéutico con un error en su composición provoca una muerte y afecciones en la salud de al menos otras 12 personas
Pertenece al laboratorio Genox Farma, ha sido comercializado en varias farmacias y está envasado en la Farmacia Coliseum de Barcelona.
FACUA.org
Cataluña-23/04/2008
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Los servicios de vigilancia epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat catalana han iniciado una investigación que ha permitido identificar a trece personas afectadas por el consumo de un preparado con un error de composición al co