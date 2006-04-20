Un usuario medio paga hasta 171 euros anuales en comisiones aplicadas por su banco en su cuenta
Sólo una de cada diez entidades bancarias no cobra comisiones sin exigir al usuario la contratación de productos o la domiciliación de su nómina.
FACUA.org
España-20/04/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un estudio comparativo sobre las comisiones de mantenimiento, administración, ingreso de cheques, transferencias, descubiertos y envío de correspondencia que aplican treinta entidades bancarias a las cuentas