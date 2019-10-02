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Una campaña de 'phishing' suplanta a Netflix para conseguir los datos bancarios de sus usuarios

Los ciberdelincuentes se hacen pasar por la plataforma de 'vídeo streaming' para conseguir su información personal. Les informan mediante un correo falso de un fallo en el pago de la cuota mensual de la aplicación.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-02/10/2019
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Los usuarios de Netflix sufren un nuevo ataque de phishing por el que los cibercriminales se hacen pasar por la plataforma de vídeo streaming para hacerse con sus datos bancarios y personales.

El phishing es una técnica que utilizan los ciberdelincu

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