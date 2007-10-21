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Una comisión de expertos de la FDA recomienda prohibir los anticatarrales para menores de 6 años

Concluyen que no hay pruebas de que alivien los síntomas, mientras que hay informes de que han provocado problemas graves por la administración de dosis excesivas.

FACUA.org
América-21/10/2007
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Una comisión consultiva de expertos de la Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU. (FDA, en sus siglas en inglés) decidió el 19 de octubre recomendar la prohibición de los medicamentos sin receta conocidos comúnmente como anticatarrales pa

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