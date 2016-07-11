Una empresa aragonesa pide ayuda al Defensor del Pueblo para saber por qué le multa la Junta
La firma reclamó sin éxito en dos ocasiones al Servicio de Consumo en Almería información sobre el expediente que le había abierto. Mientras, Hacienda ya tenía ordenado el cobro de los 1.800 euros de la multa.
FACUA.org
España-11/07/2016
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El Defensor del Pueblo Andaluz se ha visto obligado a intervenir en el expediente sancionador abierto por parte de la Junta a una empresa aragonesa, después de haber denunciado ésta desconocer los motivos de dicho procedimiento al no habérselos notificado ninguna autoridad de