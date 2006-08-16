Una empresa estadounidense ofrece a los universitarios libros de texto gratis a cambio de insertarles publicidad
Compañías como FedEx, Kinko's y el café Pura Vida aparecen en los títulos ofrecidos por Freeload Press.
FACUA.org
América-16/08/2006
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Los precios de los libros de texto están subiendo a varios cientos de dólares pero en algunos cursos del próximo semestre los alumnos no van a pagar nada. ¿Cómo es posible? Porque los libros de texto van a tener anuncios de compañías como FedEx, KinkoR