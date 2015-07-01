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Una falsa web de PayPal intenta robar los nombres de usuario y contraseñas

Para evitar el fraude se debe comprobar que la página tiene certificado digital y que se corresponde con sitio al que queremos acceder.

FACUA.org
España-01/07/2015
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), servicio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, alerta de una página que intenta robar los nombres y contraseñas a los usuarios simulando ser el servicio de pago Paypal.

La falsa web es www. p.aypal-verified.com y

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