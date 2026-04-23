Una incidencia de Vodafone les deja una semana sin cobertura ni internet: FACUA Madrid logra que les reembolsen el mes entero
La compañía les cobró la factura mensual completa pese a que estuvieron sin servicio durante los siete días que pasaron en la comarca abulense del Valle del Tiétar.
FACUA.org
Madrid-23/04/2026
FACUA Madrid ha conseguido que Vodafone indemnice a unos socios con 69,60 euros —la factura del mes completo— por los siete días que estuvieron sin cobertura ni internet en sus teléfonos móviles debido a una incidencia de la compañía.
Raquel C. C. y su marido, vecinos