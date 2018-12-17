Una investigación señala que Johnson & Johnson sabía que sus polvos de talco para bebés contenían amianto
La agencia Reuters ha desvelado que la multinacional tenía conocimiento desde hace más de 37 años de que su producto podía producir cáncer. La empresa, por su parte, niega los hechos.
FACUA.org
Internacional-17/12/2018
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Imagen: flickr.com/jeepersmedia (CC BY 2.0).
Johnson & Johnson (J&J) conocía desde hace varias décadas que sus polvos de talco para bebés contenían amianto y eran potencialmente cancerígenos, según ha desvelado una