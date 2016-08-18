Una oleada de correos 'phishing' suplanta al servicio Carrefour Pass para robar los datos a los usuarios
El mensaje recibido indica que la cuenta de la víctima está suspendida y debe introducir sus claves y número de la tarjeta de crédito para desactivar la interrupción del servicio.
FACUA.org
España-18/08/2016
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), servicio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, alerta de una oleada de correos maliciosos, de tipo phishing o suplantación de identidad, que se hacen pasar por el servicio Carrefour Pass e indican a los usuarios q