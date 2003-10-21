Una sentencia considera ilegal que una inmobiliaria cobre comisiones cuando no participa en la venta
El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla ha fallado en contra de Century 21, que exigía a una socia de FACUA el pago de honorarios tras la venta de un piso sin su intervención.
FACUA.org
España-21/10/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa de que una sentencia ha considerado ilegal que una inmobiliaria pueda exigir el pago de una comisión si la venta de la vivienda se realiza finalmente sin su mediación. Así lo ha dictaminado el Juzgado de Pr