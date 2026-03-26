FACUA considera inaceptable que la CNMC pretenda trasladar a los consumidores el coste económico del apagón de abril de 2025
La asociación señala que entre las múltiples causas que propiciaron la interrupción generalizada del suministro no se encuentran en ningún caso los usuarios del servicio eléctrico doméstico.
FACUA.org
España-26/03/2026
FACUA-Consumidores en Acción considera inaceptable que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pretenda trasladar a los consumidores el coste económico del apagón generalizado que sufrió la península el pasado 28 de abril de 2025.
La asociación ha presentado ante l