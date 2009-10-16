Una tabaquera destruyó decenas de estudios que demostraban problemas del tabaquismo
Imperial Tobacco Canada pretendía evitar que los documentos pudiesen ser utilizados en los juicios de los años noventa contra estas empresas en Estados Unidos.
FACUA.org
América-16/10/2009
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La tabaquera Imperial Tobacco Canada destruyó decenas de estudios realizados por sus científicos que demostraban que el tabaquismo provoca cánceres y es adictivo, según una investigación dada a conocer este jueves, informa EFE.
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