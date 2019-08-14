Una vulnerabilidad permite piratear cámaras réflex digitales mediante el uso de 'ransomware'
La compañía de ciberseguridad Check Point advierte de que, a través del protocolo de transferencia de archivos que usan, un atacante con acceso a WiFi o USB podría hacerse con las fotografías y exigir un rescate por ellas.
Europa Press
Internacional-14/08/2019
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Las cámaras DSLR también son vulnerables a los ciberataques de ransomware y de otros tipos de malware, como ha alertado la compañía de ciberseguridad Check Point, que ha advertido de que a través del protocolo de transferencia de archivos que e