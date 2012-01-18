Una web de Amazon sufre un robo de datos que afecta a 24 millones de usuarios
La tienda online de calzado y ropa Zappos han informado a los afectados y les han pedido que cambien sus contraseñas como medida de seguridad.
FACUA.org
Internacional-18/01/2012
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La tienda online de calzado y ropa Zappos ha confirmado que su web ha sufrido un ataque informático en el que los hackers han tenido acceso a información personal. Desde Zappos han informado a sus 24 millones de usuarios del incidente y les han pedido que cambien sus contra