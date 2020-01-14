'Únete a FACUA. Luchamos por tus derechos': campaña en las calles de las ocho capitales andaluzas
FACUA Andalucía hace un llamamiento a los consumidores a unirse a la organización con el fin de defender sus derechos frente a la larga lista de abusos y fraudes que se producen en el mercado.
FACUA.org
Andalucía-14/01/2020
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Simulación de uno de los anuncios de la campaña.
Únete a FACUA. Luchamos por tus derechos. Éste es el lema de la campaña que comienza este martes 14 de enero en los soportes del mobiliario urbano de las ocho capitales andaluzas y las ciudades de Jerez y Linares. FACUA Andalucía hace con ella un llamamiento a