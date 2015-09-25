Casi 700.000 afectados en España
Únete a la plataforma de afectados por el fraude de Volkswagen y persónate con FACUA en la #QuerellaVW
FACUA representa al mayor colectivo de afectados en la Unión Europea. La asociación ha presentado una batería de denuncias contra las filiales del grupo Volkswagen.
FACUA.org
España-25/09/2015
Si tienes un automóvil diésel de las marcas Volkswagen, Seat, Audi o Skoda afectado por el fraude de la manipulación de los motores para sortear el control de las emisiones contaminantes NOx, puedes unirte a la acción judicial a través de FACUA-Consumidores en Acción para reclamar una indemnización económica. Se trata de la personación como acusación particular en el procedimiento abierto en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional contra el grupo Volkswagen.
Para que los afectados puedan sumarse a la querella, desde el 22 de junio de 2016 la asociacion ha habilitado una plataforma web, cuya dirección es FACU
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