Solo un taxi adaptado para toda Córdoba: FACUA califica la situación de insostenible y advierte de posibles responsabilidades legales
La falta de vehículos adaptados limita gravemente la autonomía personal de las personas con movilidad reducida y dificulta el acceso en igualdad de condiciones a un servicio básico como el transporte público.
FACUA.org
Córdoba-04/05/2026
FACUA Córdoba denuncia la falta de taxis adaptados en Córdoba y califica de insostenible una situación que ya se ha convertido en un problema estructural que afecta de manera directa y de forma habitual a las personas con movilidad reducida.
A modo de ejemplo, un usuario solicitó la n