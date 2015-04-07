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Usar lejía en el hogar puede causar más infecciones respiratorias en niños

Investigadores del Centro de Investigación de Epidemiología Ambiental de Barcelona realizan un estudio en tres ciudades europeas.

Europa Press
Internacional-07/04/2015
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Investigadores del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) de Barcelona aseguran que la exposición pasiva a la lejía en el hogar durante la niñez puede vincularse a tasas más elevadas de infecciones respiratorias y de otros tipos.

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