Uvas blancas (8,5%), champiñones laminados (5,0%) y manzanas golden (4,3%), los alimentos básicos que más se han encarecido en enero

Han pasado casi dos años desde que Consumo hiciese un requerimiento a los supermercados para que acreditasen que las subidas aplicadas durante la rebaja del IVA no implicaron aumentos de márgenes de beneficio.
España-21/01/2026
Uvas blancas sin pepitas, champiñones laminados y manzanas golden son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en