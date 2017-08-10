Valencia inicia una nueva investigación contra siete plataformas por pisos turísticos sin registrar
El presidente anuncia que se realizarán inspecciones aleatorias a apartamentos que se registren como turísticos para comprobar que cumplen los requisitos de calidad.
Europa Press
Comunitat Valenciana-10/08/2017
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La Agència Valenciana de Turisme (AVT) ha incoado diligencias previas, que pueden derivar en expedientes sancionadores, a siete plataformas por alquilar viviendas turísticas sin registrar y que se suman a los seis expedientes sancionadores que el departamento