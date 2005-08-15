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Valencia, Murcia, Alicante, Ciudad Real y Madrid concentran el 39% de los intoxicados por pollos del Grupo Sada

La cifra de afectados se eleva ya a 2.546, según la información facilitada por las administraciones autonómicas.

FACUA.org
España-15/08/2005
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El último balance de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) sobre el número de intoxicados por pollos del Grupo Sada eleva la cifra a 2.546, según los datos suministrados por las administraciones autonómicas. Valencia es la provincia con má

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