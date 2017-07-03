Vara veta a FACUA y al resto de asociaciones de usuarios en el órgano consultivo sobre políticas de agua
La asociación critica, por excluyente, el proyecto de decreto por el que se regula la composición, estructura y funcionamiento del Consejo Asesor que ultima la Junta de Extremadura.
FACUA.org
Extremadura-03/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción critica que la Junta de Extremadura haya vetado a los representantes y asociaciones de consumidores en el proceso de constitución del Consejo Asesor del Agua en dicha Comunidad Autónoma.
La asociación ha remitido un escrito a la Cons