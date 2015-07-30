Más noticias

Varios afectados en Cataluña por dos 'quemagrasas' vendidos a través de internet

La Agencia de Salud Pública de Cataluña advierte sobre la toxicidad de los productos Pura Alegría y Thermatrim.

Europa Press
Cataluña-30/07/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Agencia de Salud Pública de Cataluña ha advertido de la toxicidad de los quemagrasas Pura Alegría y Thermatrim, que se venden por internet y han provocado efectos adversos en varias personas, la mayoría de ellas en Girona.

Los productos, que proceden d

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos