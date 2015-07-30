Varios afectados en Cataluña por dos 'quemagrasas' vendidos a través de internet
La Agencia de Salud Pública de Cataluña advierte sobre la toxicidad de los productos Pura Alegría y Thermatrim.
Europa Press
Cataluña-30/07/2015
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Salud Pública ha recomendado evitar el consumo de estos productos y ha recordado la importancia de adquirir complementos alimenticios
La Agencia de Salud Pública de Cataluña ha advertido de la toxicidad de los quemagrasas Pura Alegría y Thermatrim, que se venden por internet y han provocado efectos adversos en varias personas, la mayoría de ellas en Girona.
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