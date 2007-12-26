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Visita a FACUA de dirigentes consumeristas de El Salvador y Perú

Armando Flores y Jaime Delgado están al frente de la Red Centroamericana y el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Consumidores.

FACUA.org
Internacional-26/12/2007
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El director del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) de El Salvador, Armando Flores, y el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Jaime Delgado, mantuvieron en noviembre diversas reuniones con dirigentes de FACUA en su sede central, dura

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