Visita a FACUA de dirigentes consumeristas de El Salvador y Perú
Armando Flores y Jaime Delgado están al frente de la Red Centroamericana y el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Consumidores.
FACUA.org
Internacional-26/12/2007
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El director del Centro para la Defensa del Consumidor de El Salvador, Armando Flores (a la derecha), durante una de las reuniones mantenidas con el presidente de FACUA.
El director del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) de El Salvador, Armando Flores, y el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Jaime Delgado, mantuvieron en noviembre diversas reuniones con dirigentes de FACUA en su sede central, dura